Матч 16-го тура немецкой Бундеслиги «Унион» – «Байер» (1:0) получился горячим. Максимально обстановка накалилась в конце матча, когда полузащитник леверкузенцев Надьем Амири получил желтую карточку после пропущенного мяча.

Немецкий футболист афганского происхождения выразил недовольство и поднес палец к лицу защитника «Униона» Флориана Хюбнера. После игры защитник «аптекарей» Джонатан Та рассказал в интервью, что слышал, как кто-то назвал Амири «сраным афганцем».

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После матча оскорбивший Амири соперник подошел к нему и извинился. Имя оскорбившего его футболиста Гадьем не назвал.

«Он сказал эти слова на эмоциях и пожалел об этом. Я принял его извинения, для меня этот эпизод остался в прошлом», – цитирует Амири Kicker.

«Байер» идет на третьем месте в Бундеслиге.

«Унион» отстает от леверкузенцев на 1 очко и занимает четвертую строчку.

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