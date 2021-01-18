Аргентинский защитник «Айнтрахта» Давид Абраам завершил период карьеры в Бундеслиге спустя 7 лет и попрощался с немецким чемпионатом неординарным поступком.

После победы над «Шальке» со счетом 3:1 34-летний Абраам поменялся футболками с судьей Мануэлем Графом, а не с игроком команды соперника. Позже игрок сфотографировался с бригадой рефери в подтрибунном помещении.

Чемпионат Германии
Атаковавший тренера «Фрайбурга» капитан «Айнтрахта» дисквалифицирован на 7 недель
13/11/2019 В 22:06

«В январе 2013 года я провел первую игру в Германии за «Хоффенхайм» во Франкфурте. Тогда я подумал: было бы здорово однажды сыграть за «Айнтрахт». И два с половиной года спустя мне поступило предложение», – сказал Абраам Kicker.

  • Футболист не завершает карьеру – он будет играть за аргентинский «Уракан».
  • Абраам решил покинуть Германию, чтобы ближе к семье.

«Сраный афганец». Игрок «Униона» оскорбил Амири из «Байера»

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат Германии
Игрок «Айнтрахта» срубил тренера «Фрайбурга» и спровоцировал дикую потасовку
10/11/2019 В 23:30
Трансферы
«Спартак» почти оформил первый трансфер, Моуринью уведет игрока у «Реала»
09/01/2021 В 20:14