Аргентинский защитник «Айнтрахта» Давид Абраам завершил период карьеры в Бундеслиге спустя 7 лет и попрощался с немецким чемпионатом неординарным поступком.
После победы над «Шальке» со счетом 3:1 34-летний Абраам поменялся футболками с судьей Мануэлем Графом, а не с игроком команды соперника. Позже игрок сфотографировался с бригадой рефери в подтрибунном помещении.
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«В январе 2013 года я провел первую игру в Германии за «Хоффенхайм» во Франкфурте. Тогда я подумал: было бы здорово однажды сыграть за «Айнтрахт». И два с половиной года спустя мне поступило предложение», – сказал Абраам Kicker.
- Футболист не завершает карьеру – он будет играть за аргентинский «Уракан».
- Абраам решил покинуть Германию, чтобы ближе к семье.
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