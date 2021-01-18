После победы над «Шальке» со счетом 3:1 34-летний Абраам поменялся футболками с судьей Мануэлем Графом, а не с игроком команды соперника. Позже игрок сфотографировался с бригадой рефери в подтрибунном помещении.

«В январе 2013 года я провел первую игру в Германии за «Хоффенхайм» во Франкфурте. Тогда я подумал: было бы здорово однажды сыграть за «Айнтрахт». И два с половиной года спустя мне поступило предложение», – сказал Абраам Kicker.