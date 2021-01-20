20 января немецкая полиция сообщила об облаве на ресторан «Балденизе» в городе Эссен. Правоохранительным органам стало известно, что в ресторане проводится закрытая вечеринка, несмотря на строгие карантинные меры, связанные с пандемией коронавируса.

Облава состоялась 17 января. В отчете указано, что один из участников вечеринки успел вылезти в окно, запрыгнуть на крышу, пробежать пару метров и спрятаться в соседнем помещении. Позже полицейские получили доступ в эту квартиру, и там находился одинокий форвард мёнхенгладбахской «Боруссии» Брил Эмболо, сообщает Kicker.

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Футболист полностью отрицает вину: он утверждает, что поехал в Эссен к другу, чтобы посмотреть баскетбольный матч. Как оказалось, товарищ Эмболо действительно живет рядом с рестораном.

Представители «Боруссии» отказались от комментариев, заявив, что дождутся окончания расследования. 23-летний футболист был исключен из заявки на матч против «Вердера», который прошел 19 января.

Из-за облавы полиции 23 человека находятся под следствием.

В Бундеслиге-2020/21 Эмболо провел 14 матчей и забил 3 мяча. В прошлом сезоне он оформил 8+8 за 28 игр.

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