Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский в матче 18-го тура Бундеслиги с «Шальке» забил 500-й мяч в карьере.

Благодаря этому событию поляк присоединился к Криштиану Роналду, Лионелю Месси и Златану Ибрагимовичу. Из действующих игроков только португальцу, аргентинцу, шведу, а теперь и Левандовскому покорился рубеж в 500 голов.

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32-летний форвард отметился 21 голом за «Знич Прушкув», 41 мяч он забил в составе «Леха», 103 – играя за дортмундскую «Боруссию», 272 – за «Баварию», и еще 63 – за сборную Польши.

В текущем сезоне Бундеслиги Левандовский провел 17 матчей и забил 23 мяча.

Поляк забил уже в восьмой игре чемпионата подряд: последний раз он уходил с поля без гола 5 декабря 2020-го, когда «Бавария» сыграла вничью с «Лейпцигом» 3:3.

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