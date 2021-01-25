«Спасибо за все и за каждое мгновение – мы вместе творили историю. Я прощаюсь, но скоро увидимся», – написал 32-летний футболист в инстаграме. Он выложил видео, в котором назвал 15-летний футбольный опыт «карьерой не по книжке с картинками». «Теперь хочу вернуться туда, откуда я родом. И в любительский спорт», – заявил Гросскройц.