Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Кевин Гросскройц объявил о завершении профессиональной карьеры.
«Спасибо за все и за каждое мгновение – мы вместе творили историю. Я прощаюсь, но скоро увидимся», – написал 32-летний футболист в инстаграме. Он выложил видео, в котором назвал 15-летний футбольный опыт «карьерой не по книжке с картинками». «Теперь хочу вернуться туда, откуда я родом. И в любительский спорт», – заявил Гросскройц.
Чемпионат Германии
Гросскройц превратил голову соперника в кровавое месиво, а потом позвал его на ужин
Последним клубом чемпиона мира стал «Юрдинген» из третьего дивизиона чемпионата Германии.
- В 2009-2015 годах Гросскройц играл за дортмундскую «Боруссию», затем отметился в «Галатасарае» и «Штутгарте».
- В 2020 году карьеру закончил еще один чемпион мира-2014 Бенедикт Хёведес.
Чемпионат Германии
«Надеюсь, он усилит «Ливерпуль». Гросскройц намекнул на переезд Гетце к Клоппу
ЧМ-2018
«Я больше не вижу себя в профессиональном футболе». Чемпион мира, скатившийся в третий дивизион