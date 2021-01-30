«Бавария» оштрафовала и отстранила от тренировок на выходные полузащитника Корентена Толиссо. Француз набил новую татуировку на этой неделе, нарушив медицинский протокол в условиях пандемии коронавируса. О решении наказать Толиссо сообщил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

«Мы очень рады, что матчи Бундеслиги проводятся, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Однако условием для этого является примерное исполнение игроками, тренерами и персоналом правил гигиенической концепции Немецкой футбольной лиги. Корентен Толиссо нарушил эти правила, хотя наше спортивное руководство четко и ясно их разъяснило. Это очень неприятный инцидент, который мы ни в коем случае не можем терпеть. Корентен Толиссо получит чувствительный денежный штраф, который пойдет на благотворительные цели», – приводит слова Румменигге сайт «Баварии».

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  • В этом сезоне Толиссо провел 12 матчей в Бундеслиге, не отметился результативными действиями и получил одну красную карточку.
  • «Бавария» в данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии с 45 очками.

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