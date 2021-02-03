Как только открылось зимнее трансферное окно, на 23-летнего немца началась охота. Итальянские газеты раскидывали игрока между «Миланом» и «Интером», испанские журналисты ставили на место Тони Крооса в «Реале», английские медиа отправляли под крыло Жозе Моуринью. По слухам из Германии, как обычно соблазняли «Дортмунд» и «Бавария»: к «шварцгельбен» можно уйти в конце сезона вслед за Марко Розе, а в Мюнхене недовольны Корентеном Толиссо.

Если бы дела Флориана вел его отец, парень давно бы гонял за Рекордмайстера. Нойхаус-старший – давний фанат «Баварии» и владелец годового абонемента. В семейном доме есть даже «баварский погреб» – там болельщик хранит коллекцию футболок с клубными сувенирами и любуется мозаикой с эмблемой клуба на полу.

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Нойхаус родился в городке Ландсберг-ам-Лех, в 60 километрах от Мюнхена. До 10 лет его как раз тренировал папа в местной команде «Кауферинг». В тех краях можно рассчитывать на серьезную футбольную карьеру, если попадаешь в систему «Баварии» либо «Мюнхен 1860». Поэтому когда за Флорианом пришли «шестидесятники», Нойхаусы сразу же согласились. Из «Баварии» с семьей тоже связались, но на неделю позже, когда все детали были улажены.

«До сих пор помню, как родители возили меня на тренировки в Мюнхен. 60 километров туда, 60 назад. И так почти каждый день», – вспоминает Флориан. Поездки не прошли зря: в «Мюнхен 1860» парень научился с одинаковой точностью пасовать обеими ногами и прокачал контроль мяча. Нойхаус отставал в физическом плане, но все компенсировал футбольным интеллектом.

В основу полузащитник впервые попал в 19, когда клуб боролся за выживание во второй Бундеслиге. Молодой воспитанник стал важной частью команды, поэтому его даже не отпустили на чемпионат мира U-20 – турнир сборных выпадал на стыковые матчи «Мюнхен 1860» за сохранение прописки во втором дивизионе. Нойхаус забил и вырвал ничью в первой игре против «Ян Регенсбург», но в ответке партнеры посыпались и проиграли 0:2. Кстати, командой Флориана в той игре руководил русский специалист Денис Бушуев – бывший игрок молодежек «Зенита» и «Герты», а ныне главный тренер ФК «Ленинградец». Вот, что он рассказал Eurosport.ru:

– Какими качествами Флориан выделялся в юности?

– Прежде всего – хорошей технической базой, полученной в академии «1860». Всегда старался обострить, выкладывался в каждой игре. Выделялся высоким интеллектом на футбольном поле. Физические данные в начале не были идеальными, но за счет трудолюбия и дисциплины он все наверстал. Как только Нойхаус прибавил физически, у него стали появляться предложения от больших клубов. Но он не рыпался. Понимал, что необходимо работать над собой.

Флориан Нойхаус в «Мюнхен 1860» Фото: Imago

– Казалось ли тогда, что за ним будут охотиться лучшие клубы Европы?

– У него был определенный талант, характер и техническая база, но таких футболистов немало. Поэтому предугадать никто не мог.

– Уже в 17 лет Нойхаус получал игровую практику. Насколько важно играть со взрослыми с ранних лет?

– В этом возрасте сложно сразу завоевать место в основном составе. Но если есть возможность играть со взрослыми, то ей надо пользоваться обязательно! Он очень старался выполнять все требования штаба, исправлял ошибки и добился хороших результатов. Могу отметить, что это очень внимательный и дисциплинированный человек.

Флориан Нойхаус и Денис Бушуев на тренировке «Мюнхен» 1860 Фото: Eurosport

До вылета в третий дивизион талант уже несколько месяцев общался с клубами Бундеслиги. Наиболее конкретной показалась «Боруссия» из Мёнхенгладбаха: «Масштаб их скаутинга поразил. Меня просматривали в матчах за сборную Германии U-20 и дубль «Мюнхен 1860», предоставили подробную статистика по играм, когда мне было 16-17 лет». Нойхаус не единственный, кто повелся на крутую селекцию – Лилиан Тюрам отпустил сына Маркуса в Германию по той же причине.

Флориан оставил приобретенную в Мюнхене квартиру и поехал на другой конец страны за 600 километров. Правда, не в Гладбах, а в Дюссельдорф – всего полчаса на машине. Аренда в «Фортуне» получилась продуктивной: Нойхаус выдал полноценный сезон с шестью голами и тремя ассистами, а клуб выиграл вторую Бундеслигу. Сезон-2018/19 полузащитник провел уже в «Боруссии» под руководством опытного Дитера Хеккинга, а по-настоящему расцвел после прихода Розе.

«Мне нравится работать с мячом, но Марко помог осознать, что нужно уметь играть и без мяча. Он далу мне пару советов, и прогресс за последний год очевиден», – радуется футболист. Сам тренер рассказал 11Freunde, что видит Нойхауса бокс-ту-боксом, который крушит прессинг оппонентов и отдает передачи в глубину.

Но Флориан хорош не только в билд-апе. Нойхаус может спокойно сыграть десятку, выйти на левом краю атаки, засандалить издали. У игрока получается находить пространство между линиями, за что в Германии его часто сравнивают с Томасом Мюллером. Но полузащитник уважает и других заслуженных спортсменов: «Мой дядя болел за «Вердер», поэтому в моей комнате висел плакат Месута Озила в бременской футболке. Еще мне нравится, как играет Тони Кроос».

Флориан Нойхаус, Тони Кроос и Йонас Хофманн на тренировке сборной Германии Фото: Imago

В 23 года Нойхаус дотянулся до кумиров. В ноябре Флориан отыграл полчаса вместе с Кроосом в составе сборной Германии. Красивую историю омрачил некрасивый результат: Испания разнесла немцев со счетом 6:0. После матча экс-игрок сборной Германии Штефан Эффенберг раскритиковал Крооса и предложил Йоахиму Лёву решение: «Почему бы не предоставить больше шансов Нойхаусу?» Справедливо – в 2020-м Флориан просидел на скамейке бундесманшафт пять матчей.

Йоги наверняка прислушается к совету, потому что в новом году Нойхаус продолжает рост. В январе 32-й номер «Гладбаха» забил «Баварии» и отдал две голевые передачи в игре с «Дортмундом» – такой человек не помешает на Евро. Возможно, на турнир Флориан поедет в статусе игрока уже другого клуба – 40 миллионов евро отступных вряд ли напугают заинтересованных.

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