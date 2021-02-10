Бывшая девушка защитника «Баварии» Джерома Боатенга найдена мертвой через неделю после того, как пара рассталась. Берлинская полиция обнаружила тело 25-летней модели Касии Ленхардт в ее квартире.

Новость о смерти девушки подтвердила модель Сара Кулька, которая опубликовала фото в инстаграме.

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«Покойся с миром. Ты замечательный человек, я скучаю по тебе и очень хотела бы попрощаться. Я надеюсь, что теперь ты обретешь мир, и правда сейчас откроется, я знаю, как ты этого хотела. Я никогда не забуду тебя, не знаю никого, кто мог бы смеяться, как ты. Посылаю твоей семье много сил», – написала Кулька под фото.

По словам полиции, девушка покончила с собой, и нет никаких признаков, что к этому причастен кто-то еще, сообщает Daily Mail.

Касия, у которой был сын от предыдущих отношений, встречалась с 32-летним Боатенгом 15 месяцев. В последнее время пара публично ссорилась в соцсетях, обмениваясь постами в инстаграме. Боатенг обвинил Касию в саботаже его отношений с бывшей девушкой Ребеккой, с которой у него появились дочери-близнецы. Игрок заявлял, что Касия шантажировала его, заставляя остаться с ней. Девушка, у которой на груди набито тату с именем Боатенга, называла бывшего «дьяволом» и обещала высказаться, как только она оправится от разрыва.

Касия Ленхардт получила известность в телешоу German's Next Top Model, где она появилась в 2012 году, заняв четвертое место в конкурсе.

От предыдущих отношений у девушки остался пятилетний сын Ной.

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