Первым претендентом на место 29-летнего испанца, по данным OK Diario, стал полузащитник «Лейпцига» и сборной Испании Дани Ольмо. Единственная проблема, которая тревожит «Реал» – длительность контракта 22-летнего игрока с «РБ». Он действует до 2024 года, поэтому мадридцам придется заплатить немалую сумму – в районе 30-33 млн евро.