Мадридский «Реал» планирует летом усилить позицию правого атакующего полузащитника, так как воспитанник команды Лукас Васкес не хочет продлевать истекающий летом контракт.
Первым претендентом на место 29-летнего испанца, по данным OK Diario, стал полузащитник «Лейпцига» и сборной Испании Дани Ольмо. Единственная проблема, которая тревожит «Реал» – длительность контракта 22-летнего игрока с «РБ». Он действует до 2024 года, поэтому мадридцам придется заплатить немалую сумму – в районе 30-33 млн евро.
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Финт, пас пяткой, пропуск мяча между ног – все это уместилось в голевую атаку «Динамо Загреб»
- Ольмо перебрался в «Лейпциг» из загребского «Динамо» в январе 2020 года за 21 млн евро.
- На его счету 3 гола и 8 ассистов в 29 матчах во всех турнирах.
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