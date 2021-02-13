22-летний защитник «Лейпцига» и сборной Франции Дайо Упамекано летом перейдет в «Баварию». Спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич подтвердил, что клуб достиг с игроком соглашения по условиям личного контракта.

«Подтверждаю [что Упамекано согласился перейти в «Баварию»], и мы очень рады этому. У нас были интенсивные переговоры с Дайо и его агентом Фолькером Штрутом в течение нескольких месяцев», – цитирует Хасана твиттер Sextuple winners, ссылаясь на Bild.