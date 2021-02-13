22-летний защитник «Лейпцига» и сборной Франции Дайо Упамекано летом перейдет в «Баварию». Спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич подтвердил, что клуб достиг с игроком соглашения по условиям личного контракта.
«Подтверждаю [что Упамекано согласился перейти в «Баварию»], и мы очень рады этому. У нас были интенсивные переговоры с Дайо и его агентом Фолькером Штрутом в течение нескольких месяцев», – цитирует Хасана твиттер Sextuple winners, ссылаясь на Bild.
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По данным немецких медиа, «Бавария» выплатит за Упамекано сумму отступных, которая равна 42,5 млн евро. Игрок подпишет контракт на 5 лет.
- Француз выступает за «Лейпциг» с 2017 года, куда перешел из «Зальцбурга» за 10 млн евро.
- Сейчас Transfermarkt оценивает его в 60 млн. На игрока также претендовали «МЮ», «Ливерпуль» и «ПСЖ».
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