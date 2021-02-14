Бывшая модель журнала Playboy Мелисса Хоу обвинила защитника «Баварии» Джерома Боатенга в психологическом насилии над бывшей девушкой Касей Ленхардт.

«Не удивлена тому, что поведение парней вроде Джерома с девушками, их разумом и эмоциями приводит к подобному исходу. Шокирована, что все закончилось смертью. Но Джером так долго играл с жизнями девушек, что нечто подобное должно было произойти», – сказала Хоу.

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Мелисса сообщила, что познакомилась с Боатенгом в ночном клубе Libertine в Лондоне. Футболист настойчиво стучался к ней в соцсети и был первым, кто смотрел посты девушки. Защитник «Баварии» пригласил модель на афтепати НФЛ в Германию, но леди настаивает, что у них не было сексуальных контактов. «Мы никогда не спали, но я считала, что у нас отношения, и я единственная девушка», – заявила Хоу.

Но затем она увидела интервью Боатенга в журнале, и в издании упомянули невесту футболиста. «Я подумала: какого черта? Не знала, что он помолвлен!» – возмутилась Мелисса. Немец все так же писал ей сообщения, несмотря на скорую свадьбу и наличие детей. Поэтому Хоу прервала общение с Джеромом.

«Мы не были знакомы с Касей, но могу понять, через что она прошла – я тоже встречалась с футболистами, у меня много подруг с подобным опытом. Многие из них дают вам понять, что ты – единственная. И вы верите им, а потом обнаруживаете, что есть и другие девушки. И весь мир рушится.

Мы, конечно, не знаем всей истории смерти Каси, и я не хочу обвинять кого-то или выглядеть равнодушной. Но в то же время Джером годами общался с другими девушками. А когда вы играете с чувствами других людей, это может плохо кончиться. Это может уничтожить тебя морально, и не каждый с этим справится», – сказала Хоу в интервью The Sun.

Бывшую девушку Боатенга Касю Ленхардт нашли мертвой через неделю после разрыва с футболистом. Пока правоохранительные органы не объявляли точную причину ухода из жизни, но известно, что эксперты не обнаружили на теле признаков насильственной смерти.

У 32-летнего Джерома также есть дочери-близнецы от другой бывшей девушки Ребекки Сильверы.

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