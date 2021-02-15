Главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе займет соответствующий пост в «Боруссии» из Дортмунда.
«Марко Розе решил покинуть Гладбах в конце сезона и перейти в «Боруссию» Дортмунд», – сообщил твиттер «жеребят».
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- Розе работал в Мёнхенгладбахе с 2019 года. В сезоне-2019/20 он занял с командой четвертое место в Бундеслиге.
- Дортмундская «Боруссия» уволила главного тренера Люсьена Фавра в начале декабря. Исполняющим обязанности был назначен Эдин Терзич.
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