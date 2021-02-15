Главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе займет соответствующий пост в «Боруссии» из Дортмунда.

«Марко Розе решил покинуть Гладбах в конце сезона и перейти в «Боруссию» Дортмунд», – сообщил твиттер «жеребят».