Главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе займет соответствующий пост в «Боруссии» из Дортмунда.

«Марко Розе решил покинуть Гладбах в конце сезона и перейти в «Боруссию» Дортмунд», – сообщил твиттер «жеребят».

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  • Розе работал в Мёнхенгладбахе с 2019 года. В сезоне-2019/20 он занял с командой четвертое место в Бундеслиге.
  • Дортмундская «Боруссия» уволила главного тренера Люсьена Фавра в начале декабря. Исполняющим обязанности был назначен Эдин Терзич.

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