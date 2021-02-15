Вратарь «Байера» и сборной Финляндии Лукаш Градецки поучаствовал в крутом челлендже от YouTube-канала леверкузенского клуба. Медиакоманда немцев предложила голкиперу назвать государство по флагу. Время на отгадывание было не ограничено.

Градецки отлично шел в этом конкурсе и правильно указал 14 первых флагов из 14. Дальше ему попался флаг Туркменистана, футболист думал примерно 10 секунд и сказал, что это Таджикистан.

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Среди загаданных изображений попадались флаги экзотических африканских стран вроде Бурунди и Буркина-Фасо, но вратарь отгадывал все, вплоть до госсимвола Антарктики. Он долго размышлял над Папуа-Новой Гвинеей и Экваториальной Гвинеей, но все равно четко попадал во все картинки пресс-службы «Байера».

На 54-м задании Лукаш еще раз ошибся – назвал флаг Ирландии флагом Кот-д’Ивуара. Но дальше он ответил правильно на все задания и не допустил ни одного промаха.

Всего Градецки идеально назвал 90 из 92 флагов. Конечно, мы вам немного подсказали, но пройдите тест и вы. Сколько флагов назовете – больше или меньше профессионального футболиста?

31-летний Градецки провел 21 матч в чемпионате Германии-2020/21 и пропустил 22 мяча.

Финн выступает в Бундеслиге с 2015 года. Ранее он ловил удары соперников в составе франкфуртского «Айнтрахта», а в 2018-м стал вратарем «Байера».

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