«Я принял решение уйти из «Баварии» по окончании сезона и попробовать что-нибудь новое. Очевидно, это было нелегкое решение – я здесь уже 13 лет, и клуб очень много значит для меня. Я пока не решил, куда собираюсь дальше», – приводит слова Алабы твиттер клуба.