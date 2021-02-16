Защитник «Баварии» Давид Алаба покинет мюнхенский клуб в конце нынешнего сезона.
«Я принял решение уйти из «Баварии» по окончании сезона и попробовать что-нибудь новое. Очевидно, это было нелегкое решение – я здесь уже 13 лет, и клуб очень много значит для меня. Я пока не решил, куда собираюсь дальше», – приводит слова Алабы твиттер клуба.
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Главным претендентом на австрийца считается «Реал». По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, защитник уже дал согласие на переход в клуб из Мадрида.
- «Бавария» подписала Алабу в 2008 году, до 2010-го он выступал в академии мюнхенцев.
- В составе команды он девять раз выиграл немецкую Бундеслигу, шесть раз – Кубок страны и пять раз – Суперкубок. За пределами Германии Алаба вместе с «Баварией» по два раза победил в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.
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