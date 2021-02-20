Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн забил потрясающий мяч в рурском дерби.
На 45-й минуте матча 22-го тура чемпионата Германии против «Шальке» гости вели со счетом 1:0. После атаки на левом фланге мяч пришел от Юлиана Брандта к Джейдону Санчо. Американец навесил в штрафную с правой ноги, Холанн отлип от защитника и пробил в падении ножницами в дальний угол.
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После гола норвежца «Дортмунд» повел со счетом 2:0. В 17 матчах Бундеслиги Холанн забил 17-й мяч. Он занимает третье место в гонке бомбардиров после Андре Силвы из «Айнтрахта» (18 голов) и Роберта Левандовского из «Баварии» (26 голов).
- «Боруссия» разбила соперника со счетом 4:0 – на 60-й минуте забил Рафаэл Геррейру, а на 79-й Холанн сделал дубль. После победы дортмундский клуб оказался на шестой позиции в чемпионате Германии.
- «Кнаппены» же находятся на последнем месте в турнирной таблице. От спасительной 15-й строчки гельзенкирхенцев отделяют девять очков – столько же, сколько у них в активе после 22 туров.
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