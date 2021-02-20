На 45-й минуте матча 22-го тура чемпионата Германии против «Шальке» гости вели со счетом 1:0. После атаки на левом фланге мяч пришел от Юлиана Брандта к Джейдону Санчо. Американец навесил в штрафную с правой ноги, Холанн отлип от защитника и пробил в падении ножницами в дальний угол.