Вратарь «РБ Лейцпиг» Петер Гулачи выступил против ущемления прав сексуальных меньшинств в Венгрии. Голкипер высказался по поводу поправки к Конституции страны от 16 декабря 2020 года, согласно которой гомосексуальным парам запрещается усыновлять детей.

«Каждый имеет право на равенство. Каждый ребенок имеет право расти в счастливой семье, независимо от того, из скольких людей она состоит, какого цвета ваша кожа, кого вы любите или во что вы верите», – написал Гулачи в фейсбуке под совместным фото с женой.

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Запись футболиста быстро разошлась по соцсети. На момент публикации новости пост Гулачи лайкнули 23 тысячи пользователей, а 2500 человек поставили злой смайлик. Также под сообщением набралось почти 9 тысяч комментариев, большинство из которых на венгерском языке.

Долгое время Гулачи занимался благотворительностью, помогая медицинским учреждениям вместе с женой и проводя кампании за благополучие животных.

Вратарь «Лейпцига» дважды признавался футболистом года в Венгрии.

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