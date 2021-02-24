Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн рассказал о конкуренции с Робертом Левандовским из «Баварии» и выразил уважение польскому форварду.
«Этот человек – сумасшедший. Просто сумасшедший. Когда я забиваю, то просто подбираюсь на гол ближе к нему. А потом он берет и оформляет хет-трик, причем делает это совершенно буднично. То, что он делает, – безумие. Можно с ума сойти.
Я могу научиться у него многому. Он очень хорош технически, круто участвует в комбинационной игре. Я смотрю каждый матч «Баварии» и учусь в целом у этой команды. Она крутая. А что касается выбора им позиции, то в «Баварии» всегда знают, где он находится. А он находится там, где нужно, и завершает атаки. Это впечатляет», – заявил 20-летний Холанн в интервью Viaplay Football.
- В бомбардирской гонке Бундеслиги Левандовский идет на первом месте (26 голов в 21 матче), Холанн – третий (17 мячей в 17 матчах).
- Молодой норвежец стал игроком «Дортмунда» в конце 2019 года. Поляк тоже начинал немецкую карьеру в «Боруссии».