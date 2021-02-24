«Этот человек – сумасшедший. Просто сумасшедший. Когда я забиваю, то просто подбираюсь на гол ближе к нему. А потом он берет и оформляет хет-трик, причем делает это совершенно буднично. То, что он делает, – безумие. Можно с ума сойти.

Я могу научиться у него многому. Он очень хорош технически, круто участвует в комбинационной игре. Я смотрю каждый матч «Баварии» и учусь в целом у этой команды. Она крутая. А что касается выбора им позиции, то в «Баварии» всегда знают, где он находится. А он находится там, где нужно, и завершает атаки. Это впечатляет», – заявил 20-летний Холанн в интервью Viaplay Football.