Бывшую девушку защитника «Баварии» Джерома Боатенга Касию Ленхардт нашли мертвой через неделю после разрыва с футболистом. Берлинская полиция обнаружила тело 25-летней модели в ее квартире. Боатенг в это время находился в Катаре вместе с «Баварией». После сообщения о смерти бывшей девушки Джером срочно вернулся в Германию и не сыграл в финале Клубного чемпионата мира

Теперь же стало известно, что прокуратура Мюнхена расследует обвинение в умышленном нанесении телесных повреждений Касии, которое произошло в октябре 2019 года.

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Первоначально разбирательство было прекращено в июне прошлого года, но представитель прокуратуры Энн Лейдинг заявила, что 10 февраля 2021 года расследование возобновили: «Мы получили новую информацию в рамках расследования смерти в Берлине, которая может указывать на возможное продолжение разбирательства. Следствие еще не закончено».

Следствие вменяет 32-летнему защитнику нападение на Касию, в результате которого у нее оказалась разорвана мочка уха. Фото травмы опубликовали в социальных сетях, но были срочно удалены незадолго до того, как Касию нашли в ее берлинской квартире.

В последнее время пара публично ссорилась в соцсетях. Боатенг сказал немецкой газете Bild, что Касия якобы разрушила его предыдущие отношения и шантажировала его. После расставания Джером заявил, что пришло время «подвести черту» и «извиниться перед всеми, кому я причинил боль», включая его бывшую девушку Ребекку и их детей.

Касия, у которой на торсе была татуировка со словом «Джером», ответила, что разорвала отношения из-за «лжи и постоянной неверности» чемпиона мира. Также сообщалось, что она публично заклеймила футболиста «дьяволом» и пообещала «высказаться и дать отпор». Последний загадочный пост девушки в инстаграме гласил: «Теперь вы проводите черту. Хватит».

Вскрытие тела девушки в Институте судебной медицины в Шарите в Берлине не выявило никаких доказательств участия третьих лиц.

Касия Ленхардт получила известность в телешоу German's Next Top Model, где она появилась в 2012 году, заняв четвертое место в конкурсе.

От предыдущих отношений у девушки остался пятилетний сын Ной.

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