Боец UFC Хабиб Нурмагомедов сообщил в сторис инстаграма, что 20-летний нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн отправил ему футболку с автографом и персональным сообщением: «Для чемпиона Хабиба».

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После этого спортсмены обменялись посланиями взаимной признательности. Довольный Хабиб поблагодарил Холанна за презент и написал «Большое спасибо, зверюга». Также он тегнул норвежца. Позже Эрлинг ответил Нурмагомедову на своей странице в инсте: «Без проблем, чемпион».

Хабиб – большой футбольный фанат. Недавно в его коллекции появилась футболка Килиана Мбаппе с того самого матча против «Барсы» на «Камп Ноу».

В первом матче 1/8 финала ЛЧ «Боруссия» обыграла «Севилью» на выезде со счетом 3:2. Холанн отметился дублем.

Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи в октябре 2020 года и объявил о завершении карьеры. Его статистика – 29-0.

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