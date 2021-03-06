Опубликовано 06/03/2021 в 19:33 GMT | Обновлено 06/03/2021 в 19:34 GMT

Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн вышел в стартовом составе на Дер Классикер и уже к 9-й минуте оформил дубль.

Благодаря этому 20-летний футболист пересек черту в 100 забитых мячей на профессиональном уровне. Более того, Холанн достиг сотни быстрее нежели такие легенды, как Криштиану Роналду, Лионель Месси, Златан Ибрагимович и Килиан Мбаппе.

Португалец на это потратил 301 матч, швед – 245, аргентинец – 210, француз – 180. Норвежцу хватило 146.

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Сам матч закончился для Холанна неудачно: Джером Боатенг травмировал норвежца и отправил на замену, а «Дортмунд» без своего лидера не удержал даже ничьей – 2:4.

Холанн отличился 19 раз в Бундеслиге-2020/21, но безнадежно уступает Роберту Левандовскому в таблице бомбардиров (31 гол).

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