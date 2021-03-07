Опубликовано 07/03/2021 в 07:18 GMT | Обновлено 07/03/2021 в 07:20 GMT

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик заявил, что нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн может перейти в мюнхенский клуб.

«Это очень возможно. В жизни все бывает, ничего нельзя исключать, но пока до этого далеко. У него долгосрочный контракт с «Боруссией», в нем заинтересовано множество других клубов», – цитирует Флика Goal.com

В сезоне-2020/21 20-летний Холанн забил 29 мячей и отдал шесть ассистов.

6 марта «Бавария» выиграла у «Боруссии» со счетом 4:2, Холанн оформил дубль за «Дортмунд». В составе победителей хет-трик оформил Роберт Левандовский, который когда-то защищал цвета «Боруссии».

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