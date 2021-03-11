Бывший защитник сборной Германии Джером Боатенг, вероятно, покинет «Баварию» по окончании сезона.
32-летний футболист оставит «Альянц Арену» на правах свободного агента, его соглашение истекает в июне 2021 года. Источники Sport Blid сообщили, что руководство «Мюнхена» в ноябре 2020-го не планировало продление контракта с Боатенгом. В марте нынешнего года боссы вечных чемпионов Германии не связывались с центрбеком или его агентом на предмет заключения нового трудового договора.
Сам Боатенг не чувствует поддержки от директората «Баварии». Футболист разочарован, что из всего правления в него верит и его поддерживает только главный тренер Ханс-Дитер Флик. Джером выходил в стартовом составе в 20 из 24 матчей Бундеслиги. 32-летним игроком уже интересовались топ-клубы из Италии и Англии. Об этом написал инсайдер Sport Blid Кристиан Фальк.
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