Полузащитнику «Баварии» Кингсли Коману грозит штраф в размере 50 000 евро за поездку на тренировку на Mercedes, а не на Audi.
Для поездок на тренировки, матчи и спонсорские мероприятия футболисты мюнхенцев должны пользоваться автомобилями, которые предоставляются спонсором клуба – Audi. Но Коман нарушил это правило и приехал на тренировку на своей личном Mercedes. В результате персонал клуба не пустил игрока на подземную автостоянку – Коману пришлось припарковать машину на улице и заходить в тренировочный комплекс пешком. Помимо этого француза обяжут выплатить штраф в размере 50 000 евро.
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- 24-летний игрок уже нарушал это правило в прошлом году, когда приехал на клубную базу на своем суперкаре McLaren. Коман извинился перед клубом и объяснил, что это произошло из-за повреждения зеркала заднего вида на Audi, предоставленной спонсором.
- Audi владеет 8,33% акций «Баварии». Считается, что партнерство с автомобилестроительной компанией приносит клубу около 50 миллионов евро в год.
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