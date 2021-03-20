Чумовой сезон Роберта Левандовского продолжается: нападающий «Баварии» оформил хет-трик в матче 26-го тура Бундеслиги против «Штутгарта». На это ему потребовалось чуть больше четверти часа – поляк управился еще в первом тайме, с 18-й по 30-ю минуты.

Три мяча «Штутгарту» позволили Левандовскому побить личный рекорд по голам за сезон в Бундеслиге – Роберт забил 35 мячей в 25 матчах. Надо ли говорить, что поляк продолжает уверенно лидировать в таблице бомбардиров чемпионата Германии?

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За всю историю Бундеслиги только один человек забивал за один сезон больше. Разумеется, речь идет о Герде Мюллере. Три его лучших результата: 40 голов в сезоне-1971/72, 38 – в сезоне-1969/70 и 36 – 1972/73. Поскольку до финиша нынешней кампании аж 8 туров, Левандовский просто не имеет шансов не побить лучшие результаты Бомбардира нации.

Другая интрига – когда поляк побьет другой вечный рекорд Мюллера: по голам в Бундеслиге. После хет-трика «Штутгарту» Роберт обошел Клауса Фишера и вышел на чистое второе место в списке бомбардиров турнира за всю историю – теперь у него 271 гол. До лидирующего Герда Мюллера, на счету которого 365 голов – 94 забитых мяча.

Сам Левандовский после матча признался, что не фокусируется на гонке за рекордом Мюллера слишком сильно:

«Я двигаюсь от матча к матчу. Не хочу много об этом думать. Нам предстоит провести еще много важных игр, в том числе в Лиге чемпионов», – заявил форвард Баварии.

Также Левандовский вышел на второе место по хет-трикам в Бундеслиге – у Роберта их 13.

Лидирует по этому показателю... опять-таки Герд Мюллер, который оформил 32 хет-трика.

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