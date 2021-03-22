Бывший полузащитник сборной Испании Хаби Алонсо станет главным тренером мёнхенгладбахской «Боруссии». Испанец сменит на посту немца Марко Розе, который перейдет на работу в «Боруссию» из Дортмунда.
Алонсо, который в данный момент тренирует резервную команду «Реала Сосьедад», возглавит «Гладбах» по окончании сезона, сообщает в твиттере журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Bild.
Как считает испанский эксперт Eurosport Феликс Мартин, скорее всего, Алонсо не будет сразу хорошо готов к работе на таком высоком уровне. Но к этому не были готовы ни Зидан, ни Гвардиола, ни Хави, который возглавит «Барсу» – он обязательно сделает это в ближайшее время.
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- В прошлом году под руководством Алонсо «Реал Сосьедад Б» занял 5-е место в Сегунде Б, в этом сезоне команда лидирует в таблице после 19 матчей.
- Алонсо выступал за «Реал Сосьедад», «Эйбар», «Ливерпуль», «Реал» и «Баварию».
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