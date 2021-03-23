Леверкузенский «Байер» уволил главного тренера Петера Боша. Его пост занял тренер сборной Германии U18 Ханнес Вольф, с которым заключен контракт до конца нынешнего сезона.
«Учитывая развитие событий на поле за последние недели, мы пришли к выводу, что больше не можем избежать расставания с Петером Бошем. Поражение со счетом 0:3 от «Герты» в Берлине, к сожалению, показательно. Наша команда снова и снова попадает в одну и ту же ситуацию. Мы не перестаем повторять ошибки, поэтому после объективного анализа мы решили расстаться, несмотря на нашу огромную признательность Петеру Бошу», – приводит слова спортивного директора Руди Фёллера официальный сайт.
- Петер Бош возглавил «Байер» в декабре 2018 года.
- В нынешнем сезоне «Байер» вылетел в 1/16 финала Лиги Европы, проиграла в 1/8 финала Кубка Германии «Эссену» из 4-го дивизиона, а Бундеслиге идет на шестом месте.
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