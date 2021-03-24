Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис стал первым футболистом, которого назначили специальным послом ООН по делам беженцев. 20-летний игрок родился в лагере беженцев в Гане, а позже эмигрировал в Канаду.
«Мой собственный опыт заставляет меня выступать в защиту беженцев, делиться их историями и помогать изменить ситуацию. Беженцам нужна наша поддержка, чтобы выжить, а также доступ к образованию и спорту, чтобы они могли реализовать свой потенциал и по-настоящему процветать», – приводит слова Дэвиса ESPN.
- В этом году Дэвис уже помог запустить кампанию правительства Канады по расширению доступа к качественному образованию для беженцев.
- В данный момент футболист дисквалифицирован на следующие два матча «Баварии» в Бундеслиге.
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