Беженцы из Африки под палящим солнцем рассекают Средиземное море на моторной лодке. Волны забрасывают воду за борт и обливают десятки людей, вынужденных скучиваться на консервной палубе, как шпроты в банке. Среди этих несчастных женщин и мужчин – одинокий 17-летний мальчик Бакери. Его мешочек с вещами вымок до последней нитки, но это неважно – он дышит свежим воздухом свободы.

На горизонте уже виден берег Италии, впереди – спасительная Европа, и оглядываться он не собирается. За спиной Бака оставил воспоминания о прошлой жизни – бедности, сиротстве и гамбийском диктаторе Яхье Джамме, который угрожал геям обезглавливанием, советовал волшебные травы для лечения ВИЧ и обрек недовольных граждан на поиски нового дома. Летом 2015 года жизнь Баки началась с чистого листа.

Сидя в той моторке, Бакери и представить не мог, как изменится его судьба спустя всего лишь год. Профессиональный контракт футболиста на 10 тысяч евро в месяц с командой Бундеслиги, перевод в основу после феерии в дубле, полное доверие боссов «Гамбурга», которые увели талантливого вингера у врагов из «Вердера», и очарованные героической историей мигранта фанаты, стоящие за него стеной. Взлет – стремительнейший.

Чемпионат Германии. 2-й дивизион Болельщик «Гамбурга» вышел из комы – он очнулся после того как услышал клубный гимн 17/08/2020 В 06:13

За порогом Германии футболиста принял благотворительный центр для трудных подростков «Академия Лотара Канненберга». После завершения карьеры в боксе Лотар посвятил жизнь перевоспитанию молодежи – в 2000-е его школа регулярно получала награды филантропов. Бакери учился немецкому днем, а вечером готовился к пробным тренировкам в профессиональных клубах. Талант парня просекли на удивление быстро, и местный футбольный агент спустя несколько месяцев устроил сделку с «Гамбургом» – клуб свозил Баку на сборы и настойчиво помогал на протяжении полугода, чтобы расположить и подписать сразу после совершеннолетия.

Бакери стал последним большим делом академии Канненберга. Практически сразу после ухода футболиста она развалилась – масса проблемных детей стала слишком велика, добавились мигранты, организация забралась в долги. Выпускник периодически отсылал школе благодарности в виде мячей и футболок по договору с adidas, но этого было недостаточно. Да и сам Лотар оказался не столь милосерден – благотворитель нарисовал себе уверенную зарплату 15 тысяч евро за месяц. У каждой доброй истории есть обратная сторона, и в этом мы еще убедимся.

«Я знал, что мне нужно совершить трудный и опасный побег, если я хочу получить шанс на будущее. Я много рисковал. Условия в Африке были очень плохими. В Гамбии мы были сами по себе, мы играли в футбол на улице, так ему и научились. Я отдам все, чтобы стать здесь лучшей версией Баки, стать образцом для подражания», – заверил футболист при подписании контракта с «Гамбургом». В тот момент лучшая версия Баки появилась официально – футболист стал известен как Бакери Ятта.

Флаг фанатов «Гамбурга» с изображением Ятты Фото: Getty Images

История перевоплощения дворового пацана из Африки в профи Бундеслиги улучшила давно расшатанную репутацию «Гамбурга». Но пиар-эффект не перекрывал спортивные достоинства игрока – дриблинг, выносливость и скорость Баки помогали прищуривать глаза на его тактическую безграмотность, жуткую реализацию моментов и проблемы с дисциплиной. Бывший партнер Ятты по «Гамбургу» и защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказывал в интервью Sports.ru, что Бака жил один и опаздывал на тренировки чаще других.

Первый тренер Ятты в Германии Бруно Лаббадиа подчеркивал, что футболиста взяли не за красивый бэкграунд: «Это захватывающая история, но в то же время она еще вызывает вопросы. Бакери – чрезвычайно интересный игрок, но не из-за его особой истории, а из-за спортивных способностей. Поблажек для беженцев у нас не будет».

Шли сезоны, тренеры «Гамбурга» уходили и приходили, но неизменно доверяли вингеру-мигранту. Чувствовалось, что Бакери не хватает школы, но Ятта все равно прогрессировал и дорос до основы «Гамбурга» – правда, сам «Гамбург» уже успел вылететь во второй дивизион. Бака получил повышение зарплаты, контракт до 2024 года (а с ним и разрешение на работу в Германии), отметился убойным голом «Лейпцигу» в полуфинале Кубка – казалось, сказка только начинается и впереди большая карьера.

Но все изменилось после выхода в тираж журнала Sport Bild летом 2019 года. У издания спорная репутация скандалистов, но глупо отрицать, что редакция Bild нащупывает важные и обсуждаемые сюжеты. Так получилось и с Яттой: журналисты опубликовали расследование, в котором уверяли – Бакери приехал в Германию по липовым документам, у него другая фамилия и он старше своего возраста. Материал был достаточно фактурным – журналисты связались с африканскими тренерами футболиста и подняли столько источников, сколько не снилось миграционной службе Германии.

Вокруг игрока тут же сплотился не только клуб, но и весь город. Ятта – пример успешной интеграции беженца в жизнь немецкого общества, в каком-то смысле не просто спортсмен, а еще и политический пиар-проект. Но здоровая политика всегда подразумевает как минимум второе мнение, и второе мнение по вопросу мигрантов в Германии довольно острое.

«Гамбург» празднует гол Бакери Ятты, которого незадолго до этого обвинили в мошенничестве Фото: Getty Images

Дело Ятты привлекло внимание и полиции, и немецких футбольных чиновников. «Гамбург» побеждал соперников, а те в ответ подавали протесты на результаты матчей – из-за игрока-нелегала в составе. Тяжелее всего Бакери пришлось в матче с «Карлсруэ»: фанаты противника освистывали его каждый раз, как он прикасался к мячу. А «Нюрнберг» даже сам нашел свидетеля, президента сенегальского клуба «Каса Спортс» Сейду Сане, который утверждал, что знает Ятту по другому имени. Но документы Баки прошли проверку и оказались в норме – «Гамбург» заявил футболиста вполне законно. Спустя месяц скандал остыл, клуб доказал возраст Ятты генетическим тестом, сам футболист забил «Ганноверу», его гол праздновали всем стадионом, а дело – закрыли.

Но сомнение было посеяно, и осадок остался. Вброс журналистов начали проверять другие издания, и появились новые поводы сомневаться в чистоте делишек Ятты. Например, публикация данных из международной системы трансферов ФИФА TMS доказала, что футболист точно переврал как минимум одну часть биографии. Бакери заверял, что вышел из дворового футбола, но выяснилось другое – с 2014 по 2016 год он числился в гамбийском клубе «Брикама Юнайтед». В этой же команде до конца 2013 года выступал некто Бакери Даффе. Очень похожий внешне на Ятту молодой человек, который пропал без вести в 2014-м – точно перед первым официальным упоминанием о Ятте.

Как говорил волшебник Гендальф из «Властелина колец», хорошую историю не грех и приукрасить. И если о Ятте информации до 2014 года нет, то о Бакери Даффе – достаточно. Он выступал за молодежную сборную Гамбии, поиграл и на родине, и в Нигерии, и в Сенегале, в интернете можно найти его фотографии. Сообщалось, что у Даффе и Ятты даже чрезвычайно схожий список контактов и круг общения. И главное – Даффе старше Ятты на три года. Это ключевой момент, ведь если бы в Германию приехал футболист с паспортом Даффе, его фантастическая история не осуществилась бы. Программа поддержки мигрантов, в которую попал Ятта, помогает только одиноким несовершеннолетним.

При постановке на миграционный учет в Германии Бакери вообще не сильно шифровался и оставил электронный адрес, содержащий якобы прежнее имя «bakarydaffeh». Но для полицейских это оказалось недостаточным доказательством. Они смотрели на паспорт, регистрацию, свидетельство о рождении, а с ними был полный порядок.

Вопросов в этой истории много. Если Бакери действительно Ятта, а не Даффе, то почему ни «Гамбург», ни сам футболист не подают на издание в суд, чтобы защитить свою честь и достоинство? Если Бакери действительно Ятта, то почему разговор о его приглашении в молодежную сборную Германии, который завел сам тренер команды Штефан Кунц, так резко затих решением Немецкого футбольного союза? Почему Ятта игнорирует приглашения сборной Гамбии и за пять лет не уехал даже в аренду, когда ему рекомендовали больше практики?

Возможно, потому что залечь на дно в Гамбурге – это пока самый безопасный для карьеры вариант. Футболист признался , что в долгу перед городом, командой и фанатами: «Знаю, что я не так хорош, как мои партнеры Аарон Хант и Сонни Киттель. Знаю, что в футболе много более талантливых игроков, чем я. Но обещаю: пока мои ноги держат меня, я буду вместе с вами. Пока я жив, я никогда не забуду, как весь город сплотился вокруг меня, включая наших принципиальных соперников «Санкт-Паули».

Летом 2020 года дело Ятты снова подняли по инициативе одного немецкого прокурора. Дом и гаджеты футболиста проверили полицейские, но железобетонных улик смены личности не нашли, сплошные полутона. Дело снова отложили в ящик, но не исключено, что его еще откроют. Bild до сих пор публикует материалы, в которых, например, сравнивает язык тела Ятты и Даффе. Даже невооруженным глазом видно, что зацепок достаточно. Вопрос лишь в том, выгодно ли за них тянуть.

Если история Баки действительно обман, то он зашел слишком далеко, чтобы быть раскрытым. Подвиг Ятты ставят в пример и беженцам, и нетерпимым к ним жителям Германии – представьте, что будет, если выяснится, что великая мотивирующая история построена на обыкновенном мошенничестве?

И тогда пример сразу станет обратным – где гарантии, что приезжие соседи по улице не скрывают за собой куда более страшные истории, с проверкой которых государство не справляется? Именно на это давит издатель Sport Bild Матиас Дёпфнер – защищая журнал от критики за экстремизм и расизм, он указал, что сокрытие правды и некомпетентность полиции усиливают негатив к приезжим и провоцируют ситуации вроде теракта в Галле, где националист убил двух человек в кебабной.

Болельщики просят оставить в покое их мальчика, каким бы путем он ни попал в Германию. Его прошлое осталось по ту сторону горизонта Средиземного моря, и в Европе он никому не навредил. Это гуманная позиция. К тому же, похожий прецедент уже был – в 1988 году в Германию из Ганы приехал впоследствии один из лучших игроков страны Тони Йебоа. Его возраст был наоборот завышен на два года, и про обман он рассказал только спустя 18 лет. С другой стороны, закон не имеет права на поблажки и должен быть одинаков для всех. И как решить эту ситуацию правильно для всех, пока неясно.

Чемпионат Германии. 2-й дивизион Игрок «Гамбурга», вероятно, скостил 2,5 года в паспорте, чтобы получить статус беженца в Германии 07/08/2019 В 12:24