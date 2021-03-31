Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал слухи о возможном трансфере в мюнхенский клуб нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.
«Не знаю, откуда берутся эти слухи. Могу сказать одно: на этой позиции у нас играет футболист мирового класса. У Роберта Левандовского контракт до 2023 года. И я убежден, что с его профессионализмом это еще не конец. Посмотрите, как он тренируется и заботится о своем теле», – цитирует Румменигге Sport Bild.
  • 32-летний Левандовский в Бундеслиге-2020/21 забил 35 мячей в 25 играх.
  • У 20-летнего Холанна – 21 гол в 21 матче.
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Левандовский пропустит 1/4 и 1/2 финала ЛЧ из-за травмы
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