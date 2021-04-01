Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн может оказаться в «Барселоне» в летнее трансферное окно.
Sport.es сообщает, что утром 1 апреля отец 20-летнего игрока и агент Мино Райола приземлились в аэропорту Барселоны. Их встретил на автомобиле представитель президента каталонского клуба Жоана Лапорты.
Чемпионат Англии
«Сити» предлагает Холанну €700 тысяч в неделю – больше всех в АПЛ
Информацию подтвердил футбольный инсайдер Фабрицио Романо, заявив, что Райола будет обсуждать с руководством «Барселоны» будущее Холанна. «Барса» – один из вариантов для норвежца.
- Холанн в Бундеслиге-2020/21 забил 21 мяч в 21 игре.
- Футболистом также интересуются «Реал» и «Манчестер Сити».
Чемпионат Германии
«Бавария» не купит Холанна из-за Левандовского
Чемпионат Испании
«Реал» видит в Лукаку альтернативу Мбаппе и Холанну