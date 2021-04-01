Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн может оказаться в «Барселоне» в летнее трансферное окно.
Sport.es сообщает, что утром 1 апреля отец 20-летнего игрока и агент Мино Райола приземлились в аэропорту Барселоны. Их встретил на автомобиле представитель президента каталонского клуба Жоана Лапорты.
Чемпионат Англии
«Сити» предлагает Холанну €700 тысяч в неделю – больше всех в АПЛ
ДЕНЬ НАЗАД
Информацию подтвердил футбольный инсайдер Фабрицио Романо, заявив, что Райола будет обсуждать с руководством «Барселоны» будущее Холанна. «Барса» – один из вариантов для норвежца.
  • Холанн в Бундеслиге-2020/21 забил 21 мяч в 21 игре.
  • Футболистом также интересуются «Реал» и «Манчестер Сити».
Румменигге: «На позиции Холанна в «Баварии» играет Левандовский – футболист мирового класса»
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
Чемпионат Германии
«Бавария» не купит Холанна из-за Левандовского
ВЧЕРА В 11:58
Чемпионат Испании
«Реал» видит в Лукаку альтернативу Мбаппе и Холанну
28/03/2021 В 12:55