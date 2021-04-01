Отец нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанна и агент норвежца Мино Райола после Барселоны прилетели в Мадрид для переговоров с руководством «Реала» о возможном трансфере игрока.

Утром 1 апреля отец Холанна и агент Мино Райола приземлились в аэропорту Барселоны. Их встретил представитель президента каталонского клуба Жоана Лапорты.

По информации журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, агент Холанна не ограничится посещением одной лишь Испании: у Райолы намечены переговоры с пятью топ-клубами, которые заинтересованы в приглашении 20-летнего норвежца. Он планирует обсудить их проекты и оценить предложения, после чего будет принято решение о будущем игрока. Позиция «Боруссии» остается прежней: этим летом клуб не продаст Холанна дешевле 150 млн евро.

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«Боруссия» приобрела норвежца у «Зальцбурга» в конце 2019 года за 20 млн евро.

В настоящее время 20-летний нападающий оценивается в 110 миллионов евро.

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