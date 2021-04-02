Стали известны итоги переговоров представителей норвежского футболиста «Боруссии» Эрлинга Холанна и боссов «Барселоны».

Сообщается, что «Барса» заинтересована в приобретении 20-летнего нападающего, но рассчитывает на летнее трансферное окно 2022 года из-за финансовых трудностей – в это время активируется опция выкупа Холанна за 75 миллионов евро. Сейчас футболист стоит около 190 миллионов: 150 нужно отдать «Боруссии», 40 – посредникам.

CCMA со ссылкой на канал Esport3 пишет , что Холанн получил гарантии по зарплате: он станет самым высокооплачиваемым игроком команды в случае ухода Лионеля Месси. Вторым – если аргентинец останется.

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Известно также, что агент футболиста Мино Райола и его отец встретились с руководством «Реала». На встречах Райола заявил, что его клиент выбирает именно между двумя испанскими грандами.

Холанном также интересуются английские «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Холанн в Бундеслиге-2020/21 забил 21 мяч в 21 игре.

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