Полузащитник «Лейпцига» и сборной Испании Даниэль Ольмо рассказал о том, как покинул Каталонию ради переезда в Хорватию. В 9 лет Ольмо попал в академию «Барселоны», а летом 2014 года, будучи 16-летним, неожиданно перешел в «Динамо» Загреб.

«В составе «Барселоны» я участвовал в потрясающих турнирах, встретил невероятных людей и многому научился. Мне даже однажды довелось сыграть на «Камп Ноу». На том самом поле. Священная земля. Мечта. Но тогда почему я покинул это потрясающее место спустя семь лет? Что ж, мне нужен был интересный проект. И, конечно же, мне нужно было играть.

Во-первых, «Барселона» сначала не поверила, что я ухожу. Никто не уезжает из Барселоны в Хорватию. Никто. Этого еще никто и никогда не делал. Но я сделал. Как только отец рассказал мне о поступившем предложении, я решил: «Ухожу». Вот и все. Мой отец сказал: «Этот клуб, «Динамо» Загреб, собирается привлечь тебя в свой проект. Они хотят поставить на тебя все». Это все, что мне нужно было услышать. Мне было все равно, где он находится, что это чемпионат не из топ-5. Я ничего не знал о Хорватии, но знал, что в «Барсе» мне грозит опасность потеряться в системе. Риск стать просто еще одним игроком, не имеющим четкого пути в первую команду.

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Президент «Динамо Загреб» Мирко Баришич сказал, что они помогут раскрыть мой талант, переведут в первую команду, позволят получить опыт участия в ведущих европейских соревнованиях, но, помимо всего этого, сделают меня самым прибыльным трансфером в истории клуба. И «Динамо» выполнило свое безумное обещание – переход в «РБ Лейпциг» стал для них самой дорогой продажей в истории», – написал Ольмо в колонке для The Players Tribune

Ольмо перешел в «РБ Лейпциг» 25 января 2020 года за 21 млн евро. В этом сезоне на его счету 3 гола и 8 ассистов в 26 матчах Бундеслиги.

В 2019 году Ольмо в составе молодёжной сборной Испании выиграл молодежный чемпионат Европы в Италии.

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