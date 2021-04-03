Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн выдвинул «Реалу» обязательное условие для подписания контракта.
Как сообщает Onda Cero, в следующем сезоне норвежец хочет играть за «Реал». Но у него есть важное требование для руководства мадридцев – Холанн просит сохранить в клубе своего товарища по сборной Норвегии Мартина Эдегора.
Главный вопрос – примет ли клуб условие Холанна. Этот сезон Эдегор доигрывает в «Арсенале» на правах аренды, а перед переездом в Лондон у норвежца испортились отношения с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом. В одном из интервью француз даже подверг норвежца критике за то, что тот принял решение уйти вместо того, чтобы бороться за место в составе.
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- «Боруссия» приобрела норвежца у «Зальцбурга» в конце 2019 года за 20 млн евро.
- В настоящее время 20-летний нападающий оценивается в 110 миллионов евро, «Боруссия» хочет за него не меньше 160 млн.
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