Опубликовано 06/04/2021 в 16:08 GMT | Обновлено 06/04/2021 в 16:08 GMT

Защитник «Баварии» Джером Боатенг покинет клуб в летнее трансферное окно. Контракт 32-летнего игрока истекает 30 июня, он уйдет из мюнхенского клуба как свободный агент.

Наблюдательный совет принял решение не продлевать контракт Боатенга, о чем уже проинформировал футболиста, сообщает Kicker

Джером Боатенг выступает в «Баварии» с 2011 года. В мюнхенский клуб защитник перешел из «Манчестер Сити».

В составе «Баварии» Боатенг стал восьмикратным чемпионом Германии, пятикратным обладателем Кубка страны и двукратным победителем Лиги чемпионов. Также защитник пять раз взял Суперкубок Германии, дважды – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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