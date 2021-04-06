Защитник «Баварии» Джером Боатенг покинет клуб в летнее трансферное окно. Контракт 32-летнего игрока истекает 30 июня, он уйдет из мюнхенского клуба как свободный агент.
Наблюдательный совет принял решение не продлевать контракт Боатенга, о чем уже проинформировал футболиста, сообщает Kicker.
- Джером Боатенг выступает в «Баварии» с 2011 года. В мюнхенский клуб защитник перешел из «Манчестер Сити».
- В составе «Баварии» Боатенг стал восьмикратным чемпионом Германии, пятикратным обладателем Кубка страны и двукратным победителем Лиги чемпионов. Также защитник пять раз взял Суперкубок Германии, дважды – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
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