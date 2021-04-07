Тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик может покинуть клуб после окончания сезона из-за конфликта со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем.
До конфронтации довела ситуация с защитником Джеромом Боатенгом – руководство решило не продлевать с ним контракт, не узнав мнения главного тренера. На последней пресс-конференции Флик сперва сохранял спокойствие, отвечая на вопрос о Боатенге:
«Не буду комментировать, следующие недели покажут, правда это или нет, – цитирует тренера Bild. Но затем он разозлился и произнес: – Не знаю, как все это попадает в медиа».
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Сообщается, что Флик уже поставил боссов в известность о собственном недовольстве. Они с Салихамиджичем расходятся во взглядах на состав и трансферы. В клубе считают, что формировать состав должно правление, а задача тренера – работать с имеющимися футболистами.
- 7 апреля «Бавария» проведет с «ПСЖ» первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов.
- В Бундеслиге мюнхенский клуб лидирует с 7-очковым перевесом над «Лейпцигом».
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