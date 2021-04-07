Тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик может покинуть клуб после окончания сезона из-за конфликта со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем.

До конфронтации довела ситуация с защитником Джеромом Боатенгом – руководство решило не продлевать с ним контракт, не узнав мнения главного тренера. На последней пресс-конференции Флик сперва сохранял спокойствие, отвечая на вопрос о Боатенге:

«Не буду комментировать, следующие недели покажут, правда это или нет, – цитирует тренера Bild . Но затем он разозлился и произнес: – Не знаю, как все это попадает в медиа».

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Сообщается, что Флик уже поставил боссов в известность о собственном недовольстве. Они с Салихамиджичем расходятся во взглядах на состав и трансферы. В клубе считают, что формировать состав должно правление, а задача тренера – работать с имеющимися футболистами.

7 апреля «Бавария» проведет с «ПСЖ» первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов.

В Бундеслиге мюнхенский клуб лидирует с 7-очковым перевесом над «Лейпцигом».

Чемпионат Германии Боатенг по примеру Алабы бесплатно покинет «Баварию» летом 11/03/2021 В 08:09