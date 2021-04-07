«Герта» уволила тренера вратарей Жолта Петри за гомофобные высказывания и критику миграционной политики в Европе.

Сперва он осудил в интервью соотечественника из «Лейпцига» – венгерского голкипера Петера Гулачи, который выразил поддержку меньшинствам. «Не знаю, что заставляет его выступать за гомосексуалов, транссексуалов и других людей разных гендеров. Ему стоит сконцентрироваться на спорте, а не на социально-политических комментариях», – заявил Петри.

«Не понимаю, как Европа могла пасть так низко, – цитирует его слова Goal.com . – Миграционная политика – отражение морального падения. Европа – христианская часть света. Давайте жить национальными ценностями, которые мы усвоили за эти годы. Либералы создают скандал из любого мнения, которое отличается от их взглядов. А когда ты не поддерживаешь миграцию, потому что преступники наводнили континент, они обвинят в тебя расизме».

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«Герта» действительно уволила тренера, заявив, что интервью не было согласовано пресс-службой. «Разнообразие и толерантность – наши ценности, которые мы продвигаем. Слова Петри не соответствуют им. Поэтому мы благодарим его за работу и желаем всего наилучшего в будущем», – говорится в заявлении

Петри выступил с извинениями: «Я глубоко сожалею о своих комментариях по поводу миграционной политики и хотел бы извиниться перед теми, кто ищет здесь убежища и кого я оскорбил».

Петри закончил спортивную карьеру в 2004 году. Выступал за «Гент», «Фейеноорд», «Айнтрахт» и другие клубы.

В сезоне-2020/21 «Герта» идет на 14-м месте после 27 туров Бундеслиги.

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