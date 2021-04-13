Бывший английский судья Ховард Уэбб женился на Бибиане Штайнхаус – первой женщине, которая стала главным арбитром на матчах чемпионата Германии.

В 2016 году судья финала чемпионата мира в ЮАР расстался с женой Кей и переехал в Германию ради Бибианы. А теперь Bild стало известно, что Уэбб и Штайнхаус тайно зарегистрировали отношения в конце марта в Ганновере.

«Да, это правда. Мы поженились во время последнего перерыва на матчи сборных и очень счастливы. К сожалению, из-за коронавирусных ограничений мы с Ховардом сделали этот важный шаг только вдвоем – не допустили даже свидетелей. Медового месяца, конечно, тоже не было», – призналась Штайнхаус Bild

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Также Бибиана сообщила, что к следующему матчу с ее участием зрители увидят на экране другое имя: госпожа Штайнхаус-Уэбб. Несмотря на брак, пара поддерживает отношения на расстоянии: Уэбб живет в Нью-Йорке, а Штайнхаус работает арбитром ВАР в Германии. Но однажды пара надеется наконец воссоединиться.

Уэбб обслуживал матчи английской Премьер-лиги с 2003 по 2014 гг. В финале ЧМ-2010 британец не удалил игрока сборной Голландии Найджела де Йонга за грубейший фол на Хаби Алонсо.

Штайнхаус – первая женщина-арбитр в мужском профессиональном футболе Германии. Суперкубок-2020 между «Баварией» и «Боруссией» стал последней игрой Бибианы в карьере.

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