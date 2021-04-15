Итальянский специалист Массимилиано Аллегри может стать новым главным тренером «Баварии», если Ханс-Дитер Флик решит уйти в сборную Германии.
Специалист входит шорт-лист мюнхенцев, но приоритетной целью «Баварии» остается Юлиан Нагельсманн, сообщает Николо Скира.
Также известно, что «Лейпциг» готов вести переговоры с «Баварией» по Нагельсману, если мюнхенцы будут готовы заплатить от 15 до 20 млн евро, пишет Sport1.
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- Аллегри находится без клуба с мая 2019 года, когда итальянец покинул туринский «Ювентус».
- Сборная Германии останется без тренера после Евро-2020 – Йоахим Лёв, 15 лет руководивший командой, покидает свой пост.
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