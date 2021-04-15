Опубликовано 15/04/2021 в 05:45 GMT | Обновлено 15/04/2021 в 05:57 GMT

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри может стать новым главным тренером «Баварии», если Ханс-Дитер Флик решит уйти в сборную Германии.

Специалист входит шорт-лист мюнхенцев, но приоритетной целью «Баварии» остается Юлиан Нагельсманн, сообщает Николо Скира.

Также известно, что «Лейпциг» готов вести переговоры с «Баварией» по Нагельсману, если мюнхенцы будут готовы заплатить от 15 до 20 млн евро, пишет Sport1.

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Аллегри находится без клуба с мая 2019 года, когда итальянец покинул туринский «Ювентус».

Сборная Германии останется без тренера после Евро-2020 – Йоахим Лёв, 15 лет руководивший командой, покидает свой пост.

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