Опубликовано 17/04/2021 в 16:46 GMT | Обновлено 17/04/2021 в 16:47 GMT

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик объявил об уходе из мюнхенского клуба. Специалист может перейти на работу в сборную Германии.

«Я хочу расторгнуть свой контракт этим летом, это факт. Для меня было важно, чтобы команда узнала об этом от меня лично. Я уже сказал ответственным лицам после нашего вылета из Лиги чемпионов на этой неделе. Я также хочу поблагодарить клуб, который дал мне возможность управлять этой невероятной командой», – приводит слова Флика Eurosport.de со ссылкой на телеканал Sky.

Тренер также прокомментировал слухи о назначении в сборную Германии. «Это вариант», – сказал Флик и отметил, что переговоры с директором DFB Оливером Бирхоффом пока не состоялись, поэтому его будущее «совсем не ясно».

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Ханс-Дитер Флик работал в «Баварии» с 2019 года. С мюнхенцами он выиграл ЛЧ.

Флик был помощником Йоахима Лёва в сборной Германии с 2006-го по 2014 год.

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