Руководство «Баварии» недовольно объявлением главного тренера Ханси Флика о желании досрочно расторгнуть контракт с клубом.

«Вчера главный тренер «Баварии» Ханси Флик публично заявил о желании расторгнуть контракт, который действует до июня 2023 года, в конце текущего сезона. Ханси Флик проинформировал исполнительный совет «Баварии» об этом желании на прошлой неделе. Ханси Флик и «Бавария» договорились сосредоточиться на матчах с «Вольфсбургом», «Байером» и «Майнцем», чтобы не нарушить концентрацию всего клуба на трех важных матчах.

«Бавария» не одобряет односторонние сообщения Ханси Флика, и продолжит переговоры после матча в Майнце, как было согласовано», – говорится в заявлении руководства клуба, опубликованном на официальном сайте «Баварии»

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Ханс-Дитер Флик работает в «Баварии» с 2019 года. С мюнхенцами он выиграл ЛЧ.

В своем высказывании он намекнул на дальнейшую работу со сборной Германии.

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