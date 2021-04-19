В январе 2020 года Мино Райола организовал переход Эрлинга Холанна из «Зальцбурга» в дортмундскую «Боруссию» всего за 20 млн евро, хотя уже на тот момент Transfermarkt оценивал форварда в 45, а среди соискателей на подпись игрока были и более серьезные команды. Спустя год ценник на норвежца на немецком портале поднялся до 110 млн евро, и можно не сомневаться, что «шмели» без проблем выручат за него еще больше.

«Насчет Холанна все ошибались. Он делает вещи намного быстрее, чем все представляли. Эрлинг опережает собственный график развития. Может быть, я был слишком осторожен, когда сказал: «О нет, давай перейдем в «Дортмунд», а не куда-нибудь еще». Этот парень – я убежден в этом на 100%, как и все остальные – может перейти в любой клуб уже сейчас. И он мог сделать это в прошлом году», – рассказал Райола The Athletic

12 месяцев назад одиозный делец назвал выбор игрока абсолютно правильным: для 19-летнего парня «Дортмунд» – идеальная ступень для развития перед будущим трансфером в клуб мечты. На бумаге все действительно так, но в случае с Мино нельзя не брать в расчет его личную выгоду, агент не привык на себе экономить.

Чемпионат России «Оба клуба – великие». Тедеско сравнил «Спартак» с «Баварией» ЧАС НАЗАД

Перед четвертьфинальными встречами с «Дортмундом» Пеп Гвардиола намекнул на истинную причину успеха будущего оппонента на рынке – «черно-желтые» в последние годы собирают сливки со всего европейского футбола. Воспитанник «горожан» Джейдон Санчо, 17-летний игрок взрослой сборной Англии Джуд Беллингем, Холанн – игроков хотели многие топ-клубы континента, но все трое в итоге зажигают в желтой джерси.

«Если хоть один человек в Манчестере знает «Боруссию», так это я. Культуру клуба, их стиль игры. Я не вижу ни одного некачественно игрока в «Дортмунде». Они тратят много денег на молодежь и платят много денег агентам, чтобы те привозили туда футболистов», – Гвардиола похвалил селекцию соперника, но упрекнул его за методы борьбы на трансферном рынке.

В «Боруссии» резонно ответили, что подобные комментарии звучат смешно от тренера, чей клуб год за годом тратит сотни миллионов – с возможным переходом в «Сити» связывают и Холанна, но босс «горожан» картинно взял самоотвод: «Велики шансы, что мы не подпишем нападающего на следующий сезон. У нас в составе достаточно игроков. С учетом экономической ситуации во всем мире, мы не подпишем нападающего. Почему? С такими ценами это невозможно – мы не можем себе это позволить. Все клубы испытывают финансовые трудности, мы не исключение».

Испанец явно лукавит и недоговаривает. Уже через пару дней журналисты снова выпытывали у тренера подробности планов клуба на ближайшее трансферное окно, и Пеп не исключил подписания новичка за +100 млн фунтов – а Холанн точно обойдется серьезно дороже этой планки.

Райола все продумал заранее и неслучайно направил карьеру Эрлинга именно через перевалочный пункт в Дортмунде. Мино организовал дела так, чтобы все стороны остались в прибыли, а сам он дважды получил жирные комиссионные. Контракт норвежца с «Боруссией» действует еще 4 года, но в нем есть любопытный пункт – уже со следующего лета любой желающий сможет выкупить страйкера за 75 млн евро. Агент уже год назад понимал, что его клиент без труда привлечет работодателей самого высокого уровня, а он запустит аукцион среди грандов.

«Все смотрят на Эрлинга как на одну из потенциальных новых звезд будущего – сложно делать на его уровне то, что он творит в своем возрасте. Он будет одной из звезд следующего десятилетия. Мы видим, что такие звезды, как Ибрагимович, Роналду и Месси, подходят к тому возрасту, когда каждый спрашивает себя: «Как долго мы сможем наслаждаться ими?» Все ищут новое поколение. Максимум 10 клубов могут позволить себе Холанна и предоставить ему платформу для роста после «Дортмунда». Четыре из этих команд находятся в Англии», – оценил агент перспективы пристроить Эрлинга.

Райола развернул широкую пиар-компанию и использует самые разные инструменты, чтобы набить цену. Один из них – видимое нежелание «Боруссии» расставаться с нападающим. «Подтверждаю, что был в «Дортмунде» для переговоров. Михаэль Цорк (спортивный директор клуба – Eurosport) дал нам понять, что они не хотят продавать Эрлинга этим летом. Уважаю их мнение, но это не означает, что я с ним согласен», – рассказал Мино в начале апреля.

По информации Marca , Райола хочет по 20 млн евро комиссионных для себя и отца страйкера Альф-Инге Холанна. Клиента Мино тоже не обидит – делец выторговывает оклад, который сделает форварда самым высокооплачиваемым футболистом мира. По информации Daily Mail , агент выбивает для норвежца более 1 млн евро в неделю – Месси получает чуть более полумиллиона каждые семь дней.

Английский таблоид может приукрашивать, но авторитетный The Athletic оценивает потенциальные траты на приглашение игрока с учетом трансферной стоимости, оклада, комиссионных агенту и отцу в сумму под полумиллиард евро. В условиях пандемии цифра кажется нереальной, но игрок с данными Эрлинга способен привлечь подобные инвестиции.

«Будут ли летом большие сделки? Конечно. На Холанна найдется покупатель. На топ-топ-топ игроков всегда будет спрос, и клубы всегда найдут способ достать средства для подобной сделки», – цитирует The Athletic футбольного агента, пожелавшего остаться анонимным.

Это подтверждает и турне Райолы с Холанном-старшим: в конце марта парочку видели в Барселоне, после чего, по слухам, переговорщики отправились в Мадрид. В планах и английские гастроли. Казалось, погрязшие в долгах каталонцы никак не могут рассчитывать на участие в гонке за Эрлингом, но визит представителей игрока может помочь «сине-гранатовым» взять очередной жирный кредит под долгосрочную инвестицию. Форвард наряду с Килианом Мбаппе должен стать одной из двух главных звезд поколения – а значит, сможет годами обеспечивать жирные спонсорские контракты.

Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн Фото: Getty Images

Килиан отказывается продлевать контракт, истекающий в 2022 году – «ПСЖ» нужна замена, и сложно представить кандидата лучше Холанна. «Барса» готовится к жизни без Месси, «Мадрид» до сих пор не смог полноценно освоиться после ухода Роналду. «Сити» провожает Серхио Агуэро и остается с единственным номинальным форвардом. «Юнайтед» тренирует Уле-Гунар Сульшер, работавший с Эрлингом в «Мольде», а в деньгах «дьяволы» точно не уступят соседям. «Челси» показал еще прошлым летом, что с согласия Абрамовича клуб готов тратить.

Холанн станет желанной целью всех топ-клубов Европы, и команды охотно устроят торги даже в условиях постпандемийного кризиса. Эрлинг уже закончил выступление в Лиге чемпионов, но может остаться лучшим бомбардиром розыгрыша – 20-летний игрок определит облик европейского футбола на годы вперед, и команды по всему континенту без сомнений влезут в долги ради его подписания.

Футбол 🔴УЕФА vs Суперлига. Тут – самые свежие подробности 2 ЧАСА НАЗАД