Секрет успеха Флика прост – тренер не мешал внутренним процессам «Баварии», потому что прекрасно знал а) многих игроков по сборной, б) атмосферу и химию в «Баварии». С Ханси заново расцвел Томас Мюллер, Роберт Левандовский пошел на «Золотой мяч», а Давид Алаба стал лучшим центральным защитником лиги. «Бавария» не только усилилась индивидуально, но и сделала шаг вперед как команда. Тренер без практики в клубном топ-футболе накопил и воплотил полно идей в первом же большом соло-проекте: например, прокачал агрессивный прессинг и игру с позиции силы, просто уничтоженную Ковачем.

После победы «Баварии» в Лиге чемпионов я писал, что за эту команду впервые за долгое время хочется переживать – ушел интриган Ули Хёнесс, Флик оставляет прекрасное впечатление и как человек, и как профессионал, токсичный коллектив очистился от грязи. Даже трансферы в «Баварию» и те самые ослабления конкурентов перестали восприниматься как воровство – скорее как заслуженное повышение в достойную команду. Повышение Флика на волне успеха случилось абсолютно закономерно.

Ханс-Дитер Флик Фото: Getty Images

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Да, вряд ли бы Ханс-Дитер оказался настолько успешен не в «Баварии», а, скажем, в «Манчестер Сити» или «ПСЖ», где пришлось бы учить новую культуру и язык, знакомиться с командой с нуля и находить поход к заграничным звездам – ему реально повезло с коллективом. Но и коллективу – с ним. Единственная и главная проблема «Мюнхена» в том, что в клубе полно влиятельных внешних сил, и единства тренера с игроками для гармонии часто недостаточно.

В новом сезоне Флику пришлось противостоять не соперникам, а собственным коллегам. За его спиной был только постепенно складывающий полномочия CEO Карл-Хайнц Румменигге, против него – спортивный директор Хасан Салихамиджич, проактивная тень все еще влиятельного Ули Хёнесса. Уже перед стартом сезона стало очевидно, что между Ханси и Хасаном есть какое-то напряжение. Самой удивительной оказалась история про лидеров «Баварии», которые незадолго до закрытия трансферного окна лично пошли к боссам с просьбой наполнить ростер свежими игроками – костяк объективно устал после напряженного ковидного сезона.

Хасан провернул несколько сделок на скорую руку, но смысла от них мало – экс-защитник «Марселя» Буна Сарр стабильно сидит на скамейке, Марк Рока и Дуглас Коста либо там же, либо травмированы, тинейджеры Тьягу Данташ и Танги Ньянзу долго адаптируются, а в ротации выходят примерно те же люди, что и просили усилить команду год назад.

Трансферы Салихамиджича и раньше вызывали много вопросов – при нем «Баварии» повезло с бесплатным Леоном Горецкой, но дорогие сделки в основном разочаровывали. Это касается и Лероя Сане, и Люка Эрнандеса. Когда «Бавария» раскошеливается на десятки миллионов (что происходит редко), на игроков рассчитывают как на лидера. Но ожидания не оправдываются. Удивительно, что при не самой удачной селекции Хасан сохраняет позиции в клубе. Ведь он во многом и сам обязан Флику за то, что тот реанимировал лидеров перед завоеванием шести титулов за год.

Хасан Салихамиджич Фото: Getty Images

На характер и амбиции Салихамиджича недавно намекал Мирослав Клозе, один из тренеров молодежной системы клуба: «Меня волнует, как люди коммуницируют в «Баварии». Нужно уважать противоположную точку зрения, даже если ты с ней не согласен. Ули и Калле вывели «Баварию» на мировой уровень потому что думали о клубе, а не о личных амбициях». Тут же прошел слух, что Хасан обиделся на Клозе, потому что он томил на скамейке его сына – между бывшими партнерами возникли терки, Миро в «Баварии» тоже несчастен, и ему не предлагают новый контракт. В свое время Клозе отказался от должности спортдира «Баварии» именно по причине отсутствия опыта. Салихамиджича это не смутило, и можно только догадываться, как другие люди внутри клуба смотрят на Хасана.

После вылета из Лиги чемпионов – кстати, очень достойного и не совсем отражающего события двух матчей с «ПСЖ» – Флик выдал фразу, после которой стало очевидно, что разговоры про конфликт тренера и спортивного директора вполне реальны: «В прошлом сезоне у нас была собрана более сильная команда, чем сейчас». Спорить тут глупо – «Бавария» разряжена после насыщенного сезона, в котором выиграла все. Но вместо качественного усиления потеряла Тьяго Алькантару и свежесть лидеров прошлого сезона.

Когда издание Bild провело опрос, кто наиболее важен для «Баварии», Флик или Салихамиджич, за тренера оставили голоса 94% опрошенных. Вероятно, 6% – это боты Ули Хёнесса, который с сохранением Салихамиджича сохраняет верную марионетку с чувством долга. Почему-то Флик в этой «Баварии» стал восприниматься как инородное тело – тренер, вытащивший титулы из обреченного сезона-2019/20, имел право высказывать пожелания и ставить условия во имя команды. Но вместо Гётце, Хаверца и Вернера получил то, что подкинул спортивный директор.

Хасан Салихамиджич и Ханс-Дитер Флик Фото: Getty Images

Флику в очередной раз намекнули, что в «Баварии» тренеры тренируют, а игроков выбирает клуб. Параллельно «Мюнхен» стал активно отпускать фаворитов коуча – с Алабой и Боатенгом не продлили контракты. Вероятно, тогда тренер и стал раздумывать об уходе – в «Баварии» назревает смена поколений, но плану еще ничего не доказавшего Салихамиджича почему-то доверяют больше, чем взгляду тренера на эту проблему. Как хорошо, что Йоахим Лёв вовремя освободил подходящую Ханси должность в сборной. Там проблем с вызовом Вернера и Хаверца точно не возникнет.

С Фликом или без него, «Баварии» все равно потребуется освежить состав и уже в следующем сезоне начать с нуля строительство обороны. Новый тренер, неопределенный состав и закулисные интриги – «Мюнхен» давно не подходил к новому сезону настолько разобранным. Шанс на смену власти в Германии наконец-то появился. Если, конечно, «Бавария» не вырвет у главного конкурента «Лейпцига» Юлиана Нагельсманна. И тогда снова станет мерзкой – уход обреченного Флика уже сказывается на репутации.

ЗА КОГО ВЫ В КОНФЛИКТЕ САЛИХАМИДЖИЧА И ФЛИКА? За Флика За Салихамиджича

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