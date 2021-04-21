В матче 30-го тура Бундеслиги «Шальке» на выезде проиграл «Арминии» и досрочно вылетел во второй дивизион. За четыре тура до финиша клуб из Гельзенкирхена идет на последнем месте в таблице и отстает от спасительной 15-й строчки на 15 очков.
Мяч, который отправил «Шальке» во вторую Бундеслигу, забил Фабиан Клос на 50-й минуте. Через полчаса этот же футболист не реализовал пенальти.
- «Шальке» – шестикратный чемпион Германии.
- Команда покинет Бундеслигу впервые за 33 года. Последний раз гельзенкирхенцы вылетали в сезоне-1987/88.
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