Футболистам «Шальке» пришлось спасаться бегством от болельщиков после матча 30-го тура Бундеслиги против «Арминии». «Шальке» проиграл и вылетел во второй дивизион.
В числе беглецов были арендованный у «Арсенала» Сеяд Колашинац и другой экс-защитник лондонцев Шкодран Мустафи. Толпа из 600 фанатов «Шальке» ждала, когда автобус команды вернется в «Фелтинс-Арену» в Гельзенкирхене в час ночи.
«Мы ожидали, что группа фанатов выскажет свое мнение игрокам «Шальке», когда их автобус вернется на стадион. Нам сообщили об этом заранее, поэтому полиция присутствовала в большом количестве. Однако внезапно произошла массированная атака. Игроки убежали, и пришлось вмешаться сотням офицеров. Никаких арестов произведено не было. Но мы расследуем, есть ли уголовные жалобы против лиц, причастных к нападению», – приводит слова начальника местной полиции Матиаса Бушера The Sun.
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- Команда покинет Бундеслигу впервые за 33 года.
- Последний раз гельзенкирхенцы вылетали в сезоне-1987/88. Тогда клубу понадобилось три года, чтобы вернуться в элиту.
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