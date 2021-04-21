Футболистам «Шальке» пришлось спасаться бегством от болельщиков после матча 30-го тура Бундеслиги против «Арминии». «Шальке» проиграл и вылетел во второй дивизион.

В числе беглецов были арендованный у «Арсенала» Сеяд Колашинац и другой экс-защитник лондонцев Шкодран Мустафи. Толпа из 600 фанатов «Шальке» ждала, когда автобус команды вернется в «Фелтинс-Арену» в Гельзенкирхене в час ночи.

«Мы ожидали, что группа фанатов выскажет свое мнение игрокам «Шальке», когда их автобус вернется на стадион. Нам сообщили об этом заранее, поэтому полиция присутствовала в большом количестве. Однако внезапно произошла массированная атака. Игроки убежали, и пришлось вмешаться сотням офицеров. Никаких арестов произведено не было. Но мы расследуем, есть ли уголовные жалобы против лиц, причастных к нападению», – приводит слова начальника местной полиции Матиаса Бушера The Sun

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Команда покинет Бундеслигу впервые за 33 года.

Последний раз гельзенкирхенцы вылетали в сезоне-1987/88. Тогда клубу понадобилось три года, чтобы вернуться в элиту.

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