Защитник «Баварии» Давид Алаба, который покинет мюнхенцев в конце нынешнего сезона, определился с новым клубом.
По информации Sky Sports, 28-летний футболист согласовал пятилетний контракт с мадридским «Реалом». Ожидается, что стороны объявят об этом в ближайшие недели.
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- «Бавария» подписала Алабу в 2008 году, до 2010-го он выступал в академии клуба.
- В составе мюнхенцев Давид девять раз выиграл немецкую Бундеслигу, шесть раз – Кубок страны и пять раз – Суперкубок. За пределами Германии австриец вместе с «Баварией» по два раза победил в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.
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