Умер бывший маскот «Кёльна» – козел Хённес VIII. Он был талисманом клуба 12 лет – с 2008-го по 2019 год.

В 2019-м из-за проблем со здоровьем Хённеса VIII сменил другой козел – Хённес IX. Пост о смерти восьмого Хённеса появился в твиттере «Кёльна».

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Хённес VIII, как и его предшественники, появлялся на стадионе перед каждой домашней игрой – такая традиция началась в «Кёльне» в 1950 году, когда первого козла клубу подарила директор местного цирка.

Козлу Хённесу VIII было 14 лет.

Имя первому козлу дали в честь тренера «Кёльна» Хённеса Вайсвайлера.

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