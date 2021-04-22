Умер бывший маскот «Кёльна» – козел Хённес VIII. Он был талисманом клуба 12 лет – с 2008-го по 2019 год.
В 2019-м из-за проблем со здоровьем Хённеса VIII сменил другой козел – Хённес IX. Пост о смерти восьмого Хённеса появился в твиттере «Кёльна».
Чемпионат Германии
Фанат гладбахской «Боруссии» отказался назвать принципиального соперника и проиграл телевикторину
Хённес VIII, как и его предшественники, появлялся на стадионе перед каждой домашней игрой – такая традиция началась в «Кёльне» в 1950 году, когда первого козла клубу подарила директор местного цирка.
- Козлу Хённесу VIII было 14 лет.
- Имя первому козлу дали в честь тренера «Кёльна» Хённеса Вайсвайлера.
Чемпионат Германии
Вратарь «Лейпцига» восхитительным ассистом организовал победный гол в ворота «Кёльна»
Чемпионат Германии
«Козлята здоровы и счастливы». Козел-талисман «Кёльна» впервые в истории клуба дал потомство