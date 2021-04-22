«Бавария» нацелена на приобретение 18-летнего полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинги. В борьбе за юного футболиста мюнхенцы обходят «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».
После ухода Тьяго Алькантары «Бавария» так и не нашла равноценную замену, а потому клуб сможет предложить Камавинге достаточно игрового времени и хороший шанс выиграть трофеи, сообщает France Football.
- В случае перехода Эдуардо Камавинга станет седьмым футболистом «Баварии» с французским гражданством после Тангуя Ньянзу, Люки Эрнандеса, Бенжамина Павара, Буны Сарра, Корентена Толиссо и Кингсли Комана.
- Transfermarkt оценивает Камавингу в 60 млн евро.
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