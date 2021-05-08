«Бавария» досрочно выиграла немецкую Бундеслигу-2020/21.
Для оформления титула мюнхенцам даже не пришлось выходить на поле – чемпионство команде Ханси Флика принесла дортмундская «Боруссия», обыгравшая «Лейпциг» со счетом 3:2. «Бавария» набрала 71 очко и за три тура до конца стала недосягаемой для преследователей. На матч против «Боруссии» Мёнхенгладбах клуб выйдет в статусе нового чемпиона Германии – игра начнется в 19:30 (мск).
«Бавария» взяла девятый титул подряд – в сезоне-2011/12 первенствовала дортмундская «Боруссия». В общей сложности чемпионство-2021 стало для «Мюнхена» 31-м.
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- Вслед за «Баварией» располагаются «Лейпциг», «Боруссия», «Вольфсбург» и «Айнтрахт».
- «Шальке-04» досрочно вылетел из Бундеслиги.
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