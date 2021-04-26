Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн хочет досрочно покинуть клуб, чтобы перейти на работу в «Баварию».
Мюнхенцы после завершения сезона-2020/21 расстанутся с Ханси Фликом, и 33-летний Нагельсманн – один из кандидатов на замену. Ему интересна работа в «Баварии», и он попросил руководство «Лейпцига» о досрочном расторжении контракта. В ответ клуб требует у «Мюнхена» отступные размером в 25 миллионов евро. По информации Kicker, в ближайшее время стороны придут к соглашению.
- Контракт Нагельсманна с «Лейпцигом» действует до лета 2023 года.
- Ханс-Дитер Флик работает в «Баварии» с 2019 года. С мюнхенцами он выиграл ЛЧ, но уйдет из клуба из-за конфликта с генеральным директором Хасаном Салихамиджичем.
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